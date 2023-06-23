إسبانيا تستعد لـ"القفز على النار" بشواطئها فى مهرجان "سان خوان"

فاطمة شوقى

تستعد إسبانيا الليلة للاحتفال بمهرجان سان خوسيه والذى يقوم فيه الأسبان بالقفز على النار فى الشواطئ، وهو احتفال يعتبر تقليدى فى البلد الاوروبى، حيث يتم الاحتفال به الليلة 23 يونيو ويستمر حتى غدا 24 يونيو.

وتتزين سماء جميع الشواطئ و المدن الإسبانية بالشهب والألعاب النارية ابتهاجا بقدوم ليلة مولد القديس "سان خوان"، ليلة تأتى بعد أطول ساعات النهار من السنة.

وتحتفل عدة بلدان مسيحية بعيد "سان خوان" أو عيد مولد القديس يوحنا، الذى يرتبط فى بلدان مثل إسبانيا بمظاهر تقليدية كإشعال النيران والقفز على الجمر.

ويتميز الشعب الإسبانى بإحياءه لهذه الليلة من كل عام، فى جميع مدن اسبانيا بإقامة مهرجانات شعبية لاستقبال أطول ساعات النهار من السنة وأقصرها فى الليل، ما يرمز إلى انتصار النور على الظلام بحسب المحتفلين، حيث تقام من أجل "سان خوان Sant Jaun" الولائم، وإشعال النيران على جميع شواطئ إسبانيا لإضاءة الليل وهزيمته بالأنوار علاوة على الرقص والغناء حتى مطلع الفجر.

وتعتبر النار والنيران عامل الجذب الرئيسي لمهرجان سان خوان، وإنه يمثل التقليد القائل بأنه عند القفز على النار على الشاطئ إذا تم تحقيق الرغبة ، فسيتم تحقيق ذلك في فترة زمنية قصيرة.

تقليد يتم استكماله أيضًا بالقفز في الأمواج على شاطئ البحر عند الوصول إلى منتصف الليل من 23 إلى 24 يونيو.

وتشمل التقاليد الأخرى الأقل عمقًا في ليلة سان خوان حرق خصلة من الشعر لتحسين السعادة كزوجين أو غسل وجهك بالماء كطلب لصحة جيدة وجمال أفضل في العام المقبل.