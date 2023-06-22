ﻣﺴﺘﺤضرات ﺗﺤﺘﻮى على البروﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ على ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻹﺳﻬﺎل ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻮﻟﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﻟﻐين

يمكن أن تكون مشاكل القولون مزعجة وأحياناً منهكة. سواء كنت تشكو من الإسهال لدى طفلك أو الانتفاخ، ألم البطن، الغازات والإمساك لديك، فإن التعامل مع لأمر قد يكون صعباً. لهذا السبب قدمنا مستحضر البروبيوتيك الجديد "لينكس"، والمتوفر الآن في شكلين: كبسولات الكبار وأكياس الأطفال. تمت صياغة البروبيوتيك لينكس خصيصًا ليحتوي على البكتيريا المفيدة للمساعدة في تعزيز التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء . تم تصميم لينكس خصيصًا للمساعدة في أكثر مشاكل القولون شيوعًا: الإسهال، الإمساك، الغازات، الانتفاخ وألم البطن. تابع القراءة لمعرفة المزيد حول كيفية دعم البروبيوتيك لصحة الأمعاء والمساعدة على التخلص من المشاكل المزعجة.

نظرة أقرب إلى تريليونات الكائنات الحية الدقيقة التي تشكل ميكروبيوتا الأمعاء ودورها الهام في الحفاظ على صحة الإنسان



تُعرف مجموعة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في موطن معين، مثل الفطريات والبكتيريا والفيروسات، باسم الميكروبيوم. كثيرا ما تستخدم العبارة للإشارة إلى الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في منطقة معينة من جسم الإنسان، مثل الجلد أو الجهاز الهضمي. مجموعات الميكروبات التي لها ديناميكية وتتغير استجابة لمجموعة من العوامل البيئية، مثل النشاط البدني، والخيارات الغذائية، وتعاطي الأدوية، والمسببات الأخرى.

ما هي المايكروبايوتا وتأثيرها على أجسامنا؟



من ناحية أخرى، عادة ما يتم تعريف المايكروبايوتا على أنها تجمع الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في بيئة محددة .

تتأثر العديد من الأنشطة الحيوية في جسم الإنسان بالميكروبات. فهي تساعد على تنظيم جهاز المناعة، وهضم الطعام، وإنتاج الفيتامينات مثل B12 و K، وتحليل المركبات الغريبة على الجسم بالإضافة إلى مهام أخرى متنوعة. يؤثر النظام الغذائي والأدوية وخاصة المضادات الحيوية وظروف البيئة المحيطة والحمل وتقدم العمر على تنوع الميكروبات .

التوازن بين البكتيريا الجيدة والضارة



تشكل البكتيريا والكائنات الحية الأخرى التي تعيش داخل الأمعاء بكتيريا الأمعاء التي تساعد في هضم الطعام. الجراثيم المعوية تنتج أيضاً الفيتامينات مثل البيوتين وفيتامين ك . تشمل الوظائف الرئيسية للبكتريا المعوية.

عمليات التمثيل الغذائي التي ينتج عنها امتصاص العناصر الغذائية والطاقة.تلعب دورًا أساسيًا في تنمية وتوازن جهاز المناعة.حماية الجسم من غزو الكائنات الدقيقة.

ارتبط اختلال توازن الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء الطبيعية باضطرابات الجهاز الهضمي مثل مرض التهاب الأمعاء (IBD) ومتلازمة القولون العصبي (IBS) .

اختلال التوازن بين البكتريا الضارة والبكتيريا المفيدة



ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ الأمعاء بين البكتيريا المفيدة والضارة إلى ظهور أعراض ومشاكل القولون مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن والإسهال والإمساك.

كيفية استعادة التوازن بين البكتيريا النافعة والضارة



في القولون الصحي، يوجد 100 بليون إلى 100 تريليون بكتيريا مفيدة لكل مليلتر، لكن التقدم في السن والأمراض والنظام الغذائي السيئ واستخدام المضادات الحيوية يمكن أن تؤثر على بكتيريا الأمعاء. عن طريق تناول البروبيوتيك، يمكن للمرء أن يعوض البكتيريا الصحية في الأمعاء .

البروبيوتيك هي سلالات حية من البكتيريا وهي بكتيريا مفيدة تدعم صحة الجهاز الهضمي والصحة العامة. يساعد تناول البروبيوتيك في الحفاظ على صحة الأمعاء

يمكنك العثور على البروبيوتيك في مكملات غذائية مثل لينكس وبعض الأطعمة، مثل الزبادي. غالبًا ما ينصح بها الأطباء للمساعدة في مشاكل الهضم .

كيف يمكن للبروبيوتيك Linex تخفيف مشاكل القولون؟



لينكس هو بروبيوتيك يمكن الحصول عليه بدون وصفة طبية، يحتوي على البكتيريا النافعة والتي تدعم توازن ووظيفة بكتيريا الأمعاء. وهي متوفرة في أشكال، لينكس للكبار وأكياس الأطفال

يحتوي لينكس بروبيوتيك للبالغين على نوعين من البكتيريا المفيدة (Lactobacillus acidophilus و Bifidobacterium animalis subsp. lactis) لإعادة توازن البكتيريا في الأمعاء. بكتيريا حمض اللاكتيك هي أكثر أنواع الكائنات الحية المجهرية شُهرة (18Lactobacillus acidophilus. أما النوع الثاني (Bifidobacterium animalis) فهي البكتيريا الأكثر توثيقا، حيث تم وصفها في أكثر من 300 منشور علمي منهم أكثر من 130 منشوراً للدراسات السريرية البشرية .

وفقًا للعديد من الأبحاث، قد يساعد البروبيوتيك في المشاكل الهضم مثل الانتفاخ عن طريق زيادة تنوع وكمية البكتيريا في أمعائك. نتيجة لذلك، قد يكون لديك التهاب وإحساس بالتمدد أقل في أمعائك.

أما كيس لينكس للأطفال فيحتوي على بكتيريا حمض اللاكتيك المجففة بالتجميد (Bifidobacterium animalis subsp lactis) والتي تدعم التوازن الصحي. يساعد كذلك في إعادة التوازن الطبيعي في القناة الهضمية، وبالتالي يساعد في مشاكل الإسهال .

يُعتقد أن البروبيوتيك يساعد الجسم على محاربة البكتيريا المسببة للإسهال وتثبيطها. بكتيريا حمض اللاكتيك كما ذكرنا من قبل، فهي أكثر أنواع الكائنات الحية المجهرية شُهرة (Lactobacillus). يمكن العثور عليها في الزبادي العضوي ومنتجات الألبان الأخرى بالإضافة إلى مكملات مثل لينكس بروبيوتيك .

يتوفر Linex للأطفال في مصر باسم Linex sachets، بينما يتوفر في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية باسم Linex Baby. لينكس متاح للبالغين في مصر باسم Linex Adult، بينما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية معروف باسم Linex Forte.