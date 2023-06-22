وفاة مسن أثناء صلاة العصر فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

توفى مسن داخل مسجد بالمنوفية، أثناء الاستعداد لصلاة العصر، عقب قيامه بالوضوء وسط حالة من الحزن بين كافة المصلين، وأكد نجل المسن المتوفي، أنه والده يدعى فتحي حلمي شخبة 76 عاما مؤذن متطوع، بالمسجد من سنوات وكان يفتح ويؤذن لكل الصلوات، لأن قلبه متعلق بمساجد الله والجميع يعلم ذلك ومات في أحب الأماكن إلى قلبه.

وتابع نجل المسن المتوفي داخل المسجد بالمنوفية، أن شقيقه قد توفي الجمعة الماضية، وصبر والده واحتسب لإيمانه الشديد، مؤكدا على أن والده حامل لكتاب الله على الرغم من عدم دراسته وكان يرد أي أحد يخطئ في القراءة والجميع بمركز أشمون يقدره ويكن له الاحترام.

وأوضح نجل المسن المتوفي، أن والده رحمة الله عليه توضئ فى المسجد استعدادا لصلاة العصر، وكان يستعد للأذان، وأصيب بضيق تنفس لمعانته السابقة من حساسية الصدر، ونطق الشهادة وتوفى على الفور.

وخيمت حالة من الحزن على المئات من أهالي مركز أشمون، عقب تشيع جثمان المسن المتوفي قبل صلاة العصر واستعداده لرفع الأذان داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.