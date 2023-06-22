وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن توقيت نفاد الأكسجين من الغواصة وفق تقدير خفر السواحل الأمريكي قد اقترب، ونقلت عن الأدميرال جون موجر من البحرية الأمريكية قوله إن مهمة البحث والإنقاذ لن تتوقف و"ما زلنا نجد إنه في هذه الحالة المعقدة بشكل خاص، فإن رغبة الناس في العيش يجب أن تُحسب أيضًا".



ويقول الخبراء إن التوقعات قاتمة، حيث يجب على الغواصة التي يتم تشغيلها عن بعد تحديداً في موقع تيتانيك التقاط اشارة من الغواصة بسرعة، بعد ذلك، تقوم القيادة الموحدة ومجموعة خبرائها بسحبها إلى السطح.



وقال بول زوكونفت، الرئيس السابق لخفر السواحل لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه من الصعب سحب سفينة من هذا العمق الكبير دون إعداد.



وأعلن خفر السواحل يوم الخميس أنه تم اكتشاف حقل حطام داخل منطقة البحث بالقرب من تيتانيك، وكتب خفر السواحل في تغريدة على تويتر "خبراء داخل القيادة الموحدة يقومون بتقييم المعلومات."



ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.