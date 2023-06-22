مصرع سيدة وطفلتها صدمتهما سيارة مجهولة على طريق الإسماعيلية السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم - السيد فلاح

لقيت سيدة وطفلتها مصرعهما، بعد أن صدمتهما سيارة مجهولة على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية أبوسلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مجهولة بسيدة وطفلتها على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية أبو سلطان دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع مشيرة عبد البديع محمد السيد 37 عام وطفلتها 4 أعوام مقيمة فايد.

تم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن المتوفين.