اليوم السابع
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مراجعة أسلاك والتوصيلات الكهربائية مش اختيار.. احمى بيتك

الخميس، 22 يونيو 2023 03:00 ص
مراجعة أسلاك والتوصيلات الكهربائية مش اختيار.. احمى بيتك لوحة قطع كهربائية
كتبت رحمة رمضان

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تعتبر مراجعة التمديدات واأسلاك الكهربائية بالمنزل ليست أمر اختيارى ﻷى مواطن ولكنها من أهم الإجراءات الاحترازية ضد حوادث الماس الكهربائي خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة و زيادة الأحمال، و إليك بعض الخطوات لحماية منزلك و أسرتك:
 
1- أغلق الأجهزة الكهربائية  عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويلة .
 
2- عدم ملامسة  الأجهزة الكهربائية بأيادي مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي أو إدخال أجسام معدنية في مخرج كهربي.
 
3- يجب عدم تحميل أي مخرج كهربائي بعدد كبير من الأجهزة مما قد يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية وعند تلف أحد المخارج يراعي إصلاحها بواسطة المختصين في مجال الكهرباء .
 
4- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فورا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخري.
 
5-  يجب مراجعة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة بسخان المياه الكهربائي والتأكد أنها تعمل بشكل سليم لان تلف احد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.
 
6-عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختار السمك الصحيح لها وملائمته للتيار الكهربائي المار بها ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والاختبار الدوري عليها.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الماس الكهربائي

الصيف



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