محافظ سوهاج يشهد تسليم 1500 كوبون مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الخميس، تسليم 1500 كوبون مواد غذائية بقيمة 100 جنيه للكوبون الواحد، بإجمالى 150 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعى المصرى، إلى مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بحضور إبراهيم عطى الرئيس التنفيذى لفروع البنك الزراعى المصرى، ويحيى فراج رئيس قطاع البنك الزراعى بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

ووجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التضامن الاجتماعى باختيار المستحقين بكل دقة، موجها الشكر لمسئولى البنك الزراعى على التعاون المثمر مع المحافظة فى المجالات المختلفة، مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية لكافة الهيئات والمؤسسات، وتوسيع دائرة إجراءات الحماية الاجتماعية.

ومن جانبه، قال إبراهيم عطى إن تقديم كوبونات المواد الغذائية، جاء بناء على توجيهات السيد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، ضمن مجموع من الإجراءات التى يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعى، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الكوبونات عبارة عن قسائم شراء لحوم ومواد غذائية مصدرة من " وزارة التموين "، حيث تسلم لكل أسرة مستحقة 4 كوبونات؛ لصرف اللحوم والمواد الغذائية وفقا لاحتياجاتها من أى مجمع استهلاكى يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية.