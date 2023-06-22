محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان "30 يونيو" ويوجه برفع الإشغالات



رافق المحافظ خلال جولته اللواء أ.ح هاني بدوى رئيس مدينة المنيا، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم لضمان إنهاء الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المحددة تمهيداً لافتتاح الميدان أمام المواطنين، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لمدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.



ووجه المحافظ خلال جولته برفع كافة حالات الإشغال على جانبي الطريق العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين مع الاهتمام بحالة النظافة العامة وإحكام الرقابة على حركة السير المرورية داخل الميادين بالتنسيق مع إدارة المرور للتقليل من حدة الازدحام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين وسائقي المركبات خاصة وقت الذروة.



وأكد المحافظ، أن أعمال تطوير وتجميل الميادين العامة والطرق الرئيسية مستمرة بكل مركز ومدينة، لإظهار الشكل الحضاري والجمالي للميادين والحفاظ على المعالم الأثرية لكل ميدان ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسخير كافة الإمكانيات وتذليل العقبات لضمان سرعة إنهاء الأعمال.

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، أعمال تطوير ميدان 30 يونيو "بالاس سابقا" بحى وسط مدينة المنيا، وذلك للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة معدلات أداء العمل، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا وبالتوازى مع توجهات الدولة للحفاظ على الشكل الحضارى اللائق.