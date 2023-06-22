وأكد مساعد الرئيس العام لشئون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشئون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان القرشي -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس- حرص ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، بكل ما يخص الكعبة المشرفة والحرمين الشريفين وقاصديهما والعناية بقبلة المسلمين.



بدوره، أفاد وكيل الرئيس العام لشئون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن كسوة الكعبة قد حِيكت في المجمع وفق أعلى المعايير والمواصفات، بما يتوافق مع حرص المملكة وقيادتها بالكعبة المشرفة حفاوةً وتكريماً، مبيناً أنها نتاج عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل.