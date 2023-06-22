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لبحث التعاون المشترك.. الرئيس السيسى يستقبل مسئولى شركة ألستوم.. إنفوجراف

الخميس، 22 يونيو 2023 12:31 ص
لبحث التعاون المشترك.. الرئيس السيسى يستقبل مسئولى شركة ألستوم.. إنفوجراف الرئيس السيسى يستقبل مسئولى شركة ألستوم الفرنسية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، "هنري بوبار لافارج" رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء فى هذا اللقاء.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى باريس "هنرى بوبار لافارج" رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية.

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اللقاء تناول التعاون المشترك مع الشركة الفرنسية فى قطاع النقل العام.

أشاد الرئيس بالتعاون البناء مع الشركة فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا.

شدد على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى.

الاهتمام بإنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين للاستفادة من الخبرات الأجنبية فى نقل المعرفة وبناء الكوادر.

رئيس ألستوم أكد اعتزام الشركة التوسع فى أعمال الشركة فى مصر فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التى يوفرها قطاع النقل العام المصرى.

وأكد أن هذه الفرص تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم فى المنطقتين العربية والأفريقية.

اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الحالية لوزارة النقل مع شركة ألستوم خاصةً ما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديد.

كما تم التباحث حول المشروعات المستقبلية الجارى دراسة تفاصيلها بين الجانبين.


الرئيس السيسى

الستوم

ميناء الاسكندريه



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