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كل ما تريد معرفته عن حماية "الشيك" من التزوير بخطوات بسيطة

الخميس، 22 يونيو 2023 02:30 ص
كل ما تريد معرفته عن حماية "الشيك" من التزوير بخطوات بسيطة متهم - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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حماية الشيك من التزوير، يعتبر من الوسائل الهامة للحماية من النصب وضياع الحقوق الشخصية، و" اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيفية حماية "الشيك" من التزوير طبقاً للقانون.
 
 
1-عدم توقيع أى شيك مفتوح على بياض وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة.
 
2-عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد، أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام وإلغاء الفراغ بالشطب.
 
3-الحد من عدد التوقيعات المفوض بها والمتعدده فى الحساب لضمان التحكم المطلوب.
 
4- التأكد من إلغاء الشيكات التى تحتوى على أخطاء ومفردات زائده وإتلاف أية شيكات باطلة.
 
5-التأكد من تسوية الحساب المصرفي بشكل منتظم.
 
6-الإبلاغ فى حالة الفقد أو سرقة دفتر الشيكات تفادى لاستغلاله.
 
 
 

تزوير الشيكات

القانون المصرى

تزوير ايصالات الامانة

حبس



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