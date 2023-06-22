فشل تقنين الحشيش في كولومبيا بعد رفض القانون المثير للجدل

فاطمة شوقى

رفضت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الكولومبي ، في مناقشتها الثامنة والأخيرة ، إضفاء الشرعية على الاستخدام الترفيهي للحشيش، وهو نقاش أثار الجدل في الأيام الأخيرة ، وعلى الرغم من أنه بدا أنه يحظى بضوء أخضر ، فإنه في النهاية لم يحدث وفشل في التقنين.

وأشارت صحيفة "الكوميرثيو" الأرجنتينية إلى أنه على الرغم من حقيقة أنه حصل على 47 صوتًا مؤيدًا و 43 صوتًا ضده ، إلا أن مشروع القانون الذي سعى إلى تعديل الدستور للسماح باستخدام الحشيش الترفيهي لم تتم الموافقة عليه لأنه لم يف بـ 54 في التصويت. من مجلس الشيوخ الذي تم منحه بالكاد قبل ساعة من انتهاء المجلس التشريعي.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي خوان كارلوس لوسادا ، الذي قدم المشروع ، بعد معرفة نتيجة التصويت ، أنه على الرغم من حقيقة أن مشروع القانون اليوم "يموت هنا" ، فإنهم سيعرضونه مرة أخرى في المجلس التشريعي المقبل لأنه هو المرة الأولى التي ذهب فيها إلغاء تجريم الحشيش حتى الآن في المسار التشريعي.

ومن جهتها ، قالت مؤلفة المشروع ، السناتور الرسمي للميثاق التاريخي ، ماريا خوسيه بيزارو: "إنه لأمر محزن لأن مادة مسموح باستهلاكها ، وهذا مسموح بحملها ، وهذا أمر قانوني لزرعها". كونه غير قانوني للبيع ، والذي لا يفيد إلا المافيا والشرعية. واليوم مع هذا القرار يفوز عدم الشرعية وهو ما يصب في مصلحة العصابات الاجرامية والمافيا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يُسمح بالحشيش للاستخدام الطبي في كولومبيا ، ولكن للاستخدام الترفيهي ، اختارت الحكومات ذات العلامات المختلفة ، من هيئة تشريعية تلو تشريعية ، سياسة حظر بموجب الوعد الأبدي بإنهاء المخدرات.

وتم توجيه الضربة الأخيرة من قبل الرئيس السابق ألفارو أوريبي ، الذي أدرج هذا الحظر صراحةً في الدستور ولهذا السبب الآن يتطلب إلغاء تجريمه ثماني مناقشات - بدلاً من أربع نقاشات عادية - في الكونجرس.

يسمح بالزراعة الذاتية

بالإضافة إلى ذلك ، في كولومبيا ، يمكنك حمل ما يصل إلى 20 جرامًا من الحشيش ، وقد تم السماح بزراعة 20 نبتة ذاتية الزراعة للاستهلاك الشخصي منذ عام 1986 ، ولكن المتحدثين الآن - من الصبغة التدريجية - أرادوا تعزيز تنظيم السوق للبيع.