اليوم السابع
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أكرم القصاص
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صفقة تبادل 64 جثة بين الحوثى والجيش السعودى

الخميس، 22 يونيو 2023 03:00 ص
صفقة تبادل 64 جثة بين الحوثى والجيش السعودى الحرب فى اليمن - أرشيفية
وكالات

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أعلنت اللجنة العسكرية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية الأربعاء، إتمام عملية تبادل 64 جثة بينهم وبين الجيش السعودي.

وفي بيان لها، أكدت اللجنة العسكرية للحوثيين "نجاح صفقة تبادل مباشرة بين الرياض وصنعاء بعد مشاورات سابقة استمرت لأسابيع بإشراف من رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي".

وأشارت اللجنة إلى أن "المرحلة الأولى من الصفقة شملت 64 جثة من الطرفين"، بينهم 58 من الحوثيين و6 من الجيش السعودي.

وأوضحت أنه "تم تشكيل لجان ميدانية متخصصة لإتمام المزيد من صفقات تبادل الجثث بين الطرفين في الجبهات المشتعلة".

وبينت أن "هنالك المزيد من الخطوات القادمة وصفقات أخرى يتم العمل على إتمامها في الأيام المقبلة".


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