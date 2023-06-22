الرئيسية أخبار عاجلة شاهد الجاليات المصرية يهتفون باسم مصر أمام برج إيفل احتفاء بزيارة الرئيس السيسى الخميس، 22 يونيو 2023 05:27 م أبناء الجاليات المصرية باريس- محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نظم أبناء الجاليات المصرية فى أوروبا وقفة أمام برج إيفل فى باريس، احتفاء بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى العاصمة الفرنسية. وردد أبناء مصر الهتافات الوطنية، رافعين أعلام مصر. أبناء الجاليات المصرية الجاليات المصرية مصر برج إيفل زيارة الرئيس السيسى اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة "ماكرون" يؤكد للرئيس السيسى تقدير بلاده لمصر ويثمن الروابط الوثيقة بين البلدين الخميس، 22 يونيو 2023 05:06 م الرئيس السيسى: نشجع الشركات الفرنسية على الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر الخميس، 22 يونيو 2023 05:05 م نشاط مكثف للرئيس السيسي بقمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد بباريس الخميس، 22 يونيو 2023 04:58 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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