اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 يونيو 2023 06:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد الجاليات المصرية يهتفون باسم مصر أمام برج إيفل احتفاء بزيارة الرئيس السيسى

الخميس، 22 يونيو 2023 05:27 م
شاهد الجاليات المصرية يهتفون باسم مصر أمام برج إيفل احتفاء بزيارة الرئيس السيسى أبناء الجاليات المصرية
باريس- محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم أبناء الجاليات المصرية فى أوروبا وقفة أمام برج إيفل فى باريس، احتفاء بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى العاصمة الفرنسية.
 
وردد أبناء مصر الهتافات الوطنية، رافعين أعلام مصر.

أبناء الجاليات المصرية

الجاليات المصرية

مصر

برج إيفل

زيارة الرئيس السيسى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة