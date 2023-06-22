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زى النهاردة.. الجنايات تعاقب المتهمين بـ"خلية حلوان" بالسجن 5 سنوات

الخميس، 22 يونيو 2023 09:00 ص
زى النهاردة.. الجنايات تعاقب المتهمين بـ"خلية حلوان" بالسجن 5 سنوات المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 3 سنوات، يوم 22 يونيو 2020، الدائرة 4 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تقضى بالسجن 5 سنوات لـ4 متهمين فى إعادة محاكمتهم، لا تهماهم بالانضمام لخلية حلوان الإرهابية وحيازة شماريخ وتظاهر بدون ترخيص.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين هاربين تهم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيله لتحقيق مآربها المتمثلة فى السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

 

كما وجهت النيابة لهم أنهم حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض موادا داخلة فى حكم المفرقعات، ووجهت لهم اتهام استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق، استعمالا من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


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