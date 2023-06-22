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رئيس هيئة قناة السويس: الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبى بنهاية العام

الخميس، 22 يونيو 2023 10:57 ص
رئيس هيئة قناة السويس: الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبى بنهاية العام الفريق أسامة ربيع - رئيس هيئة قناة السويس
كتبت بسمة محمد

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه لم يتم إيقاف المجرى الملاحي لقناة السويس خلال تطوير القطاع الجنوبي، موضحًا: "نعمل على التطوير منذ سنتين، والرئيس السيسي وجه بألا تتوقف الملاحة في المجرى، فقلت له، لن يحدث ذلك ولو لثانية واحدة، وطلبت من الرئيس أن يسمح لنا بـ6 أشهر أخرى، وسننتهي من هذه الأعمال بنهاية العام الحالي".

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: "المراكب كلها تعبر المجرى الملاحي، وبعدما ينتهي العبور، تدخل الكراكات من أجل تنفيذ أعمال التكريك والتعميق، أما أعمال التدبيش فهي لا تؤثر على المجرى الملاحي، وهو ما أدى إلى إطالة أمد المشروع، لأننا لا نعمل في اليوم إلا لفترة زمنية تتراوح من 6 إلى 8 ساعات".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "الكراكات التي تعمل في هذا المشروع مصرية 100%، وبأيادٍ مصرية وتستهدف توفير العملة الصعبة، لدينا 5 كراكات تعمل في الجنوب و4 كراكات تعمل في البحيرات المرة والصغرى، أي 9 كراكات تعمل في الوقت ذاته، وقلت للرئيس السيسي إننا لن نقوم بتأجير كراكات من الخارج حتى لا ندفع بالعملة الصعبة، كما أننا لا نحصل على الدولة أي مبالغ مالية من أجل تنفيذ هذا المشروع، فنحن نستخدم جزءً من ميزانية القناة".


اسامة ربيع

قناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس

السويس



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