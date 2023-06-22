رئيس مياه القناة: طوارئ في عيد الأضحى بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عن الاستعدادات المكثفة ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، علي مستوى إقليم محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك من خلال انتظام العمل بجميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، والعمل بنظام الورديات بالإضافة الي المتابعة الميدانية علي جميع الشبكات وذلك لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ علي مدار الساعة خلال إجازة العيد والعمل فوراً علي حلها.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن خطة استعدادات عيد الأضحى المبارك تشمل العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أى حدث مفاجئ خلال أيام العيد، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم إجراء المتابعة مع رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة في حالة حدوث أي أعطال مفاجئة والتنسيق الفوري مع إدارة الشبكات، والمتابعة المباشرة والمستمرة من رؤساء القطاعات والمناطق علي المحطات للتأكد من سلامة طلمبات المياه، بالإضافة إلى متابعة مديري الصرف الصحي لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات، كما تم عمل اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، علي تكثيف حملات التوعية التي تستهدف أصحاب محلات الجزارة، والمواطنين على حد السواء، وذلك بهدف رفع الوعي المائي عن طريق نشر الإرشادات التي توضح الطرق الصحيحة للتخلص من مخلفات الأضاحي بالأماكن المخصصة لها وعدم إلقائها في بالوعات الصرف الصحي والتي من شأنها أن تتسبب في انسداد لشبكات وطفح مياه الصرف الصحي بالشوارع.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه هناك بيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من مياه الشرب بأماكن عشوائية لعمل التحليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً، علي مدار الساعة خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية والشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" للاستمرار في تقديم خدمة متميزة للمواطنين.



