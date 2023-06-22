رئيس مدينة السادات: 3200 وحدة سكنية بأحياء النور والفردوس بـ830 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

يعد جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، من أنشط الأجهزة التى تقدم خدمات على أكمل وجه للمواطنين فى شتى المجالات ومنها الإسكان الاجتماعى وغيرها من الخدمات الهامة فى مدينة السادات، فالجميع يعمل على قدم وساق داخل جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، من أجل وصول الخدمة للمواطنين .

وأكد المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية ، فى تصريح خاص لليوم السابع ، أن قيمة خطة العام المالي الجاري 2022/2023 والبالغ قيمتها 980 مليون جنيه ويتم تنفيذها بمختلف القطاعات .

وأضاف أنه جاري تنفيذ مشروعات إسكان " سكن لكل مصريين"منخفضى الدخل" بـ 3200 وحدة بأحياء النور والفردوس بقيمة أوامر إسناد 830 مليون جنيه.

أشار رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أنه جاري تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق بالمناطق السكنية ،التاسعة والعاشرة، والمحاور الرئيسية لمناطق ابني بيتك وأعمال صيانة وإعادة الشئ لأصله للطرق والأرصفة بالمدينة بقيمة أوامر إسناد 105 مليون جنيه.

وأكد فتحى أنه جاري تنفيذ أعمال الطرق لعمارات الإسكان الجاري تنفيذها بأحياء النور والفردوس وتنفيذ طريق مؤدي لعمارات الإسكان الإجتماعي بحي النور وتنفيذ أعمال الطرق لقطع الأراضي بحي النخيل وتنفيذ الطبقة السطحية للطريق المؤدي لمنطقة الأمن الغذائي من الطريق الصحراوي بقيمة أوامر اسناد 284 مليون جنيه.

وتابع رئيس الجهاز ، أنه جارى تنفيذ أعمال مرافق لأراضي إسكان اجتماعي بأحياء الفردوس والكوثر وتنفيذ اعمال المرافق ببعض المناطق الشاغرة بالمنطقة الصناعية بقيمة أوامر اسناد 197 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز أنه جاري تنفيذ محطة محولات الإمتداد السكني وخطوط الربط الهوائية بين محطات المحولات وتنفيذ شبكة كهرباء قطع الأراضي المميزة بالأحياء السكنية " الروضة والريحان" وشبكة كهرباء عمارات الإسكان الجاري تنفيذها بحي الفردوس .

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات ، إلى جارى تنفيذ أعمال تطوير لمداخل المدينة السكني والصناعي حيث تم توسعة بعض قطاعات الطرق وإنارة طريق الخدمة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بين المدخلين وزراعة وتجميل بعض الأرصفة والجزر بدءًا من بوابات المدينة على الطريق الصحراوي لإضفاء لمسة جمالية وتحسين الرؤية البصرية لرواد المدينة وسكانها،وتمت أعمال التطوير والنظافة والتجميل لموقف سيارات نقل الركاب بالأجرة العمومي بالمدينة ونقل جميع سيارات النقل الداخلي والخارجي به بدلاً من المواقف العشوائية للمساهمة فى القضاء عليها , كما جاري تطوير بعض قطاعات الطرق الحيوية بالمدينة ومنها طريق طلعت حرب وجمال عبدالناصر وتجميل وزراعة الميادين بشارع أبو بكر الصديق والمحور المركزي وتهدف اعمال التطوير للطرق تيسير الحركة المرورية ببعض المناطق التي تشهد اختناق مروري مع تجميلها وتحسين رؤيتها البصرية.

وأكد إلى أنه عمل اجتماعات دورية مع الشركات المنفذة وزيارات ميدانية بصفة دورية لكافة المواقع لدفع عجلة العمل والتأكيد على معدلات التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية والإلتزام بالمواصفات الفنية فى تنفيذ الأعمال لجميع المشروعات والإلتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أنه بالنسبة لخطة العام المالي الجديد 2023 /2024 فمتوقع أن تكون بقيمة 1.3 مليار جنيه لإستكمال المشروعات الجارية وتنفيذ مشروعات جديدة بكافة القطاعات.