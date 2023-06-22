رئيس الوزراء الهندي: محادثاتنا أضافت فصلا جديدا من شراكتنا مع الولايات المتحدة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع الهند على تعزيز الشراكة الدفاعية، متابعا: تحدثنا حول الشراكة في الذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية.

وأضاف جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: علاقاتنا الاقتصادية مع الهند تشهد تطورا كبيرا.

وتابع الرئيس الأمريكي أن الهند والولايات المتحدة تتعاونان في كل القطاعات، مستطردا : نعمل مع الهند لتخفيف المأساة الإنسانية في أوكرانيا، والشركات الهندية ستستثمر ملياري دولار في الولايات المتحدة.

فيما قال رئيس الوزراء الهندي: محادثاتنا أضافت فصلا جديدا من شراكتنا العالمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: قررنا حل كل المشكلات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأضاف ناريندرا مودي: مباحثاتنا شملت التعاون في ملف الطاقة الخضراء، وسنعزز شراكتنا مع الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا.

وقال رئيس الوزراء الهندي : لدينا تعاون دفاعي راسخ مع الولايات المتحدة، وشراكتنا مع الولايات المتحدة تصل إلى مجال الفضاء، ونقف جنبا إلى جنب مع واشنطن في مكافحة الارهاب والأصولية.