رئيس الوزراء الهندي: محادثاتنا أضافت فصلا جديدا من شراكتنا مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع الهند على تعزيز الشراكة الدفاعية، متابعا: تحدثنا حول الشراكة في الذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية.
وأضاف جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: علاقاتنا الاقتصادية مع الهند تشهد تطورا كبيرا.
وتابع الرئيس الأمريكي أن الهند والولايات المتحدة تتعاونان في كل القطاعات، مستطردا : نعمل مع الهند لتخفيف المأساة الإنسانية في أوكرانيا، والشركات الهندية ستستثمر ملياري دولار في الولايات المتحدة.
فيما قال رئيس الوزراء الهندي: محادثاتنا أضافت فصلا جديدا من شراكتنا العالمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: قررنا حل كل المشكلات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأضاف ناريندرا مودي: مباحثاتنا شملت التعاون في ملف الطاقة الخضراء، وسنعزز شراكتنا مع الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا.
وقال رئيس الوزراء الهندي : لدينا تعاون دفاعي راسخ مع الولايات المتحدة، وشراكتنا مع الولايات المتحدة تصل إلى مجال الفضاء، ونقف جنبا إلى جنب مع واشنطن في مكافحة الارهاب والأصولية.
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