خطوة كبيرة نحو الاكتفاء الذاتى.. أسوان تخطت نسبة المستهدف من توريد القمح.. صور

أسوان – صلاح المسن

حرصت الدولة المصرية، مبكراعلي إنجاح موسم توريد القمح، واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى، وزيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح وإقامة صوامع الغلال للحفاظ على كميات الأقماح وتقليل الهدر والفاقد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 .

والدولة المصرية، لديها رؤية واستراتيجية بشأن محصول القمح، من خلال التوسع فى زراعته واستنباط سلالات بذور عالية الإنتاجية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية لتوفير الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول، كما شرعت الدولة المصرية إلى تنويع مصادر الاستيراد نظرا للظروف العالمية ، وهي سياسة جديدة لم تكن موجودة سابقا ، بهدف تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وتواصل الشون والصوامع الحكومية بمحافظة أسوان استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2023، وتخطت محافظة أسوان نسبة الـ 100% من القمح المستهدف توريده للصوامع والشون بالمحافظة، وتوريد الفائض منها بالمحافظات المجاورة.

ونجحت محافظ أسوان، في توريد محصول القمح وذلك بفضل وعى المزارعين بالمحافظة، وتضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد واستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظًا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، واتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح للحفاظ على جودة القمح المورد ، يأتي ذلك تماشيا مع جهود الدولة و اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، وتوفير مخزون استراتيجي آمن مع التيسيرات التي قدمتها الدولة للموردين والمزارعين .

مع المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد في ضوء الالتزام بالضوابط والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

وتعمل الدولة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، واستبقت مصر الأزمة الاقتصادية العالمية بإطلاق حزمة من المشروعات تستهدف دعم الإنتاج الزراعى وتقليل الاستيراد وتحسين وسائل التخزين لرفع الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الغذائية الأساسية.

من جهته أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن نجاح جهود أجهزة المحافظة فى توريد 174 ألف طن و 338 كجم من المستهدف لكميات القمح للموسم الحالى بإجمالى 191 ألف طن ، لافتاً بأنه تم توريد 131 ألف طن و 558 كجم بصوامع وشون وبناكر المحافظة ، فيما تم نقل 39 ألف طن و 952 كجم للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2828 طن للتقاوى .

فيما أكد المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان إستكملت الجهات المعنية جهودها لتوريد كميات القمح ، والوصول لهذا الإنجاز ، وتخطى نسب المستهدف ، وهو الذى تواكب مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل أردب تم توريده بالمواقع التخزينية بدائرة المحافظة ، بواقع 8 جنيه لكل كيلو كحافز للمزارعين الذين قاموا بتوريد الأقماح المحلية ، مع تنفيذ التوجيهات المتعلقة بصرف كمية 11 ألف و 320 طن للمزارعين حتى الآن .



موسم حصاد القمح (1)



موسم حصاد القمح (4)



موسم حصاد القمح (6)



موسم حصاد القمح (7)



موسم حصاد القمح (8)



خطوة واسعة نحو الاكتفاء الذاتي (1)



خطوة واسعة نحو الاكتفاء الذاتي (2)



خطوة واسعة نحو الاكتفاء الذاتي (3)



خطوة واسعة نحو الاكتفاء الذاتي (4)



خطوة واسعة نحو الاكتفاء الذاتي (5)