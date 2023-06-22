اليوم السابع
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توفير وحدات سكنية لابناء دور الأيتام في الدقهلية

الخميس، 22 يونيو 2023 01:01 ص
توفير وحدات سكنية لابناء دور الأيتام في الدقهلية جانب من الوحدات
الدقهلية محمد الحبشي

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، الانتهاء من تجهيز 12 شقة سكنية بمساكن بني عبيد والصلاحات، استعدادًا لتسليمها لخريجي دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.
 
وأوضحت المديرية أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتخصيص وحدات سكنية لفاقدي الرعاية الوالدية من أبناء دور الأيتام، وهو مشروع قائم بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الإسكان الاجتماعي.
 
وأضافت المديرية أنه الانتهاء من فرش الوحدات تحت إشراف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة، ورمضان الصابر، وكيل المديرية، وبحضور صلاح عبده أمين، مدير إدارة بني عبيد، واللجنه المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم تسليم الابناء الوحدات السكنية كاملة الأثاث بالمجان، على أن تكون بنظام حق الانتفاع حتى الجيل الأول من الأبناء، ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي شرطًا بحظر بيع الشقة السكنية أو إيجارها.
 
 
 
تسليم عدد من الوحدات السكنيه لابناء دور الايتام
تسليم عدد من الوحدات السكنيه لابناء دور الايتام

فرش وتسليم شقق سكنيه
فرش وتسليم شقق سكنيه

جانب من فرش الوحدات
جانب من فرش الوحدات

تخصيص وحدات سكنيه وفرشها لابناء دور الأيتام
تخصيص وحدات سكنيه وفرشها لابناء دور الأيتام

جانب من الفرش
جانب من الفرش

فرش شقق وتسليمها لابناء دور الأيتام
فرش شقق وتسليمها لابناء دور الأيتام

فرش الوحدات السكنيه
فرش الوحدات السكنيه
 
 
 
 
 

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