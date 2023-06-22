توفير وحدات سكنية لابناء دور الأيتام في الدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، الانتهاء من تجهيز 12 شقة سكنية بمساكن بني عبيد والصلاحات، استعدادًا لتسليمها لخريجي دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.

وأوضحت المديرية أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتخصيص وحدات سكنية لفاقدي الرعاية الوالدية من أبناء دور الأيتام، وهو مشروع قائم بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الإسكان الاجتماعي.

وأضافت المديرية أنه الانتهاء من فرش الوحدات تحت إشراف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة، ورمضان الصابر، وكيل المديرية، وبحضور صلاح عبده أمين، مدير إدارة بني عبيد، واللجنه المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم تسليم الابناء الوحدات السكنية كاملة الأثاث بالمجان، على أن تكون بنظام حق الانتفاع حتى الجيل الأول من الأبناء، ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي شرطًا بحظر بيع الشقة السكنية أو إيجارها.