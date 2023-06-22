تعرف على العلاقة بين موسم الصيف وفقدان الوزن

كتب – حسام الشقويرى

يبدو أن فقدان الوزن بالنسبة لمعظمنا أسهل في الصيف، هناك شيء ما يتعلق بالطقس يبدو أنه يشير إلى أن تحقيق أهداف إنقاص الوزن أمر ممكن، ونقدم لك أسباب تجعل فقدان الوزن محتملًا خلال أشهر الصيف، وفقا لما نشره موقع helpguide.

1 - تشرب الكثير من الماء مع ارتفاع درجة الحرارة

أظهرت دراسات لا حصر لها أهمية الماء عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، خاصة قبل كل وجبة. يستلزم الصيف شرب المزيد من الماء ، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع واستهلاك كميات أقل من الطعام.اشرب الكثير من الماء

2 - تأكل أقل لأن الحرارة تقلل من شهيتك

نعم ، ينتهي بك الأمر بتناول الكثير من المصاصات والآيس كريم ولكن بشكل عام تجد نفسك أقل حرصًا على تناول وجبات ثقيلة. خاصة بعد تشغيل المهمات في الحر! أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين مارسوا التمارين في بيئة حارة يأكلون أقل من أولئك الذين مارسوا التمارين في بيئة أكثر برودة.

3 - أنت لا تلجأ إلى الطعام لتحسين حالتك المزاجية

وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة بيتسبرغ أن 27 %أفادوا بتناول الطعام بنهم خلال فصل الشتاء ، وهو أكثر شهور السنة كآبة. رغم وصفات رجيم الشتاء، ولذلك حاول تحسين مزاجك

وتسهّل مجموعة الأطعمة الخفيفة والطازجة التحكم في السعرات الحرارية

تتيح لك الفواكه الخاصة بالصيف مثل البطيخ والشمام والكمثرى الحفاظ على برودة جسمك والشعور بالشبع. كثرة الخيار والفلفل والطماطم تجعل وجبات السلطة سهلة.

4 - أنت تراقب السعرات الحرارية لأنك تريد إظهار المزيد من البشرة

تعد الرغبة في ارتداء ملابس كاشفة دافعًا جادًا لتقليص حجمها.ومن ثم يجب مراقبة السعرات الحرارية