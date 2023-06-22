"بوليتيكو" تكشف السيناريو المفضّل لتدريب طيارى كييف على "إف-16"

وكالات

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن دول الغرب تدرس إمكانية تدريب طيارين عسكريين أوكرانيين على قيادة مقاتلات قاذفة "إف-16" في رومانيا، ويرجّح تولي الشركة المصنّعة "لوكهيد مارتن" للعملية.

ونقلت الصحيفة الأربعاء، عن موظفين حاليين ومتقاعدين في البنتاغون، أن مجموعة أنشأها الغرب الجماعي ستتولى مهمة تنسيق توريد الأسلحة إلى كييف، حيث تعمل على توقيع عقد ينص على تدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين في رومانيا.

ورجحت "بوليتيكو" أن تتولى إحدى أكبر الشركات في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، والمصنّعة لمقاتلات "إف-16"، تنفيذ عقد التدريب لقوات كييف.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر يوم 21 مايو الماضي في مؤتمر صحفي، عقب انعقاد قمة مجموعة السبع G7 في اليابان، أن الغرب سيبدأ تدريب الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، بما في ذلك "إف-16".

وبحسب المعلومات التي قدّمها، فإن هذا "جزء من التزام طويل الأجل" من جانب الغرب بهدف تعزيز "قدرة أوكرانيا على توفير الدفاع عن النفس".

وفي السياق ذاته، قال جيك سوليفان، مساعد بايدن لشؤون الأمن القومي، إن واشنطن ستناقش مع الأشخاص الذين يشاطرونها التفكير المماثل في الأشهر المقبلة، أيّ من الدول ستتكفل بنقل طائرات "إف-16" إلى كييف.