وقال بوتين - في برقية للمشاركين بالمؤتمر العلمي والعملي الدولي بعنوان "التهديدات العالمية للسلامة البيولوجية" - "إن الخبراء الروس مستعدون للمشاركة بنشاط في القضاء على حالات تفشى الأمراض المعدية الخطيرة في مختلف مناطق العالم".

وأضاف الرئيس الروسي - في برقيته بحسب بيان لـ "الكرملين" اليوم الخميس، "أن روسيا تؤيد تعزيز الآليات، التي تعيق تطوير الأسلحة البيولوجية والسامة".

وانتقد بوتين محاولات بعض الدول استغلال المشكلات الدولية الراهنة لضمان أمنها البيولوجي على حساب الآخرين، مؤكدا ضرورة تعزيز الآليات فوق الوطنية، التي تمنع تطوير وانتشار الأسلحة البيولوجية والسامة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن التفاعل الدولي لهذه الأغراض يجب أن يتم على أساس المساواة والاحترام المتبادل بين الدول.