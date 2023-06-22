بوتين: الاحتياطى العسكرى الأوكرانى لم يستنفد بعد

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، أن الاحتياطي لدى القوات المسلحة الأوكرانية لم يستنفد بعد.

وحسب موقع سبوتنيك، قال بوتين "يجب أن ننطلق من حقيقة أن الإمكانات الهجومية للعدو لم تستنفد، وأن عددا من الاحتياطيات الاستراتيجية لم يتم تفعيلها بعد".

وتابع، موجهًا حديثه إلى المسؤولين الروس: "أطلب منكم أن تضعوا ذلك في الاعتبار عند بناء الاستعداد القتالي. عليكم أن تنطلقوا من هذه الحقائق".

وأضاف بوتين متحدثا عن الإمدادات الغربية الموجهة إلى نظام كييف: "يمكن بالطبع توفير المعدات بشكل إضافي. لكن احتياطي التعبئة ليس بلا حدود. ويبدو أن حلفاء أوكرانيا الغربيين قرروا حقا محاربة روسيا حتى آخر أوكرانيا".