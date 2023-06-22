بدء تشغيل أحدث حاويات مبردة لنقل البضائع من والى الطائرات بمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

احتفل اللواء محمد كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات الطيران – EAS ، مع محمود ابراهيم العضو المنتدب لشركة مطار القاهرة للشحن الجوي – CACC Cargolinx ببدء تشغيل 8 وحدات من أحدث الحاويات المتنقلة المبردة "Cool Dollies" لنقل البضائع من والى الطائرات على مهبط مطار القاهرة الدولي، والتي تم تصنيعها بمواصفات فنية خاصة عالية التقنية لنقل البضائع المبردة وسريعة التلف (مثل: الادوية و الامصال و المنتجات الغدائية المبردة و المجمدة و الطازجة و بين الطائرات و المستودعات المبردة الخاصة بشركة CACC Cargolinx الكائنة بمطار القاهرة الدولي.

جدير بالذكر، ان هذا التعاون بين شركتي EAS و CACC Cargolinx لم يكن التعاون الاول، فقد تم بدأ التعاون منذ عام 2017 بتقديم 5 وحدات محلية الصنع من الحاويات المتنقلة المبردة "Cool Dollies"، حيث أثبتت تلك الوحدات أهمية كبيرة لنجاح الحفاظ على سلسلة التبريد اللوجستية.

وسعياً لمواكبة التطور المستمر في منظومة الشحن الجوي ولتلبية متطلبات السوق من حيث الجودة والكمية، تم تعزيز التعاون بين الشركتين منذ بداية عام 2021، حيث تم البدء في الدراسة لاختيار أفضل الموردين المحليين والعالميين الذين يستطيعون توريد وحدات مبردة عالية الجودة و شديدة التحمل وعالية التقنية، وبالفعل تم الاستقرار على مورد أوروبي لصنع 8 وحدات تشمل كافة المواصفات المطلوبة، ومن بعض تلك المواصفات:

• سعة تحميل 7 طن - ارتفاع 240 سم

• درجات حرارة من -20 درجة مئوية إلى +20 درجة مئوية

• مدة تبريد تصل الى 8 ساعات

• نظام نقل المعلومات عن بعد لتتبع الموقع ودرجات الحرارة بخاصيات GPS و data loggers مع ارسال المعلومات و الإنذارات في الحال.

كما تسعى الشركتين فى زيادة عدد الوحدات المبردة في المستقبل لضمان مواكبة متطلبات السوق.