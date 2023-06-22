اليونان تنقذ 145 طالب لجوء تقطعت بهم السبل فى جزيرة على نهر إيفروس

أ ش أ

أعلنت السلطات اليونانية أنها أنقذت 145 طالب لجوء من بينهم عشرات الأطفال، صباح اليوم الخميس، بعدما تقطعت بهم السبل على جزيرة صغيرة فى نهر إيفروس الحدودى بين تركيا واليونان.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أنه بحسب ما ورد تقطعت بطالبى اللجوء، وغالبيتهم من العراق، السبل فى الجزيرة لعدة أيام بعد محاولتهم على ما يبدو العبور إلى اليونان من تركيا لكن ملابسات الحادث وكيف أصبحوا عالقين لم تضح حتى الآن.



وكانت عملية إنقاذهم جهدًا مشتركًا من قبل الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وفريق الإنقاذ فى حالات الطوارئ وخدمة الإطفاء والصليب الأحمر.