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المعهد القومى للبحوث الفلكية ينظم ورش عمل مجانية عبر المنصة الافتراضية

الخميس، 22 يونيو 2023 03:08 م
المعهد القومى للبحوث الفلكية ينظم ورش عمل مجانية عبر المنصة الافتراضية
كتب محمد جاد

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اعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء عند تنفيذ ورش عمل بالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للإتحاد الدولى الفلكى تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس معهد البحوث الفلكية وبالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للاتحاد الدولى الفلكى عند تنفيذ ورش عمل 
 
ورشة العمل الأولى 5-6 يوليو 2023 فى ال ASTROCULTURE
ورشة العمل الثانية 12-13 يوليو 2023 فى ال ASTROPHYSICS
 
يحاضر مجموعة من الأساتذة الأجانب والمتخصصين من المعهد
سوف تمنح شهادات لمن يجتاز ورش العمل.
 
يتم التسجيل لورشة العمل الاولى والثانية بملئ الفورم
https://forms.gle/reG1yELBky17dAEi8
 
لغة ورش العمل الانجليزية
حضور ورش العمل مجانى وعبر المنصة الإفتراضية
ورش عمل المعهد القومى للبحوث الفلكية
ورش عمل المعهد القومى للبحوث الفلكية
 

البحوث الفلكية

لعلوم الفلك

ورش عمل

تعليم الفلك



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