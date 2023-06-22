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المالية: تطبيق الفاتورة الإلكترونية فى صالح الممول والمستهلك

الخميس، 22 يونيو 2023 08:58 م
المالية: تطبيق الفاتورة الإلكترونية فى صالح الممول والمستهلك منى ناصر
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة والجمارك، إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية في مصر هو في صالح الممول والمستهلك، متابعة :"لن نتعامل مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الإلكترونية من أول يوليو".
 
وأضافت مساعد وزير المالية لشئون المتابعة والجمارك،  في تصريحات البرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار أنه تم إدخال كل الشركات في الفاتورة الإلكترونية لى دفعات، ومن أول يوليو لا ينبغي أن يكون لدى المواطن الفاتورة الإلكترونية ولا يستخدمها .
 
وتابعت مساعد وزير المالية لشئون المتابعة والجمارك، :"تم حوكمة الصادرات والواردات من ناحية الجمارك وسنربطها بالفاتورة الضريبية كى تستطيع الشركات الاستيراد أو التصدير والجمارك لا بد أن تتأكد من أنه مسجل بالفاتورة الإلكترونية  وهذا لصالح المواطن ، ونتواصل مع الجميع لتلقى أى استفسارات او تساؤلات نستقبلها لكل من يريد أي معلومة عن الفاتورة الإلكترونية".

منى ناصر

الماليه

الجمارك

الفاتوره الالكترونيه

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