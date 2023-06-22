الجالية المصرية بفرنسا تستعد لاستقبال الرئيس السيسي فى باريس بأعلام مصر

كتب محمود راغب

يستعد أبناء الجالية المصرية في فرنسا، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى في ساحة التركاديرو أمام برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك فى ضوء زيارته التى بدأت الأربعاء لفرنسا وتستمر ثلاث أيام، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد.

وتأتي مشاركة الرئيس في هذا الحدث المهم تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام.

وقال عبدالحميد نقريش الأمين العام للاتحاد العام بفرنسا وممثل الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، أن الجالية المصرية فى فرنسا قررت الاحتفال بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة الفرنسية باريس فى الساحة سالفة الذكر اليوم الخميس لاستقبال الرئيس السيسىي خلال توجه الي القمة الدولية .

‏وذكر نقريش أنه تزامنا مع الزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى لباريس استعدت الجالية المصرية بفرنسا للإعداد لوقفات لاستقبال الرئيس وتجهيز اللافتات التى تعبر عن تأييدهم للدولة المصرية والقيادة السياسية فضلا عن التجهيز لمكبرات الصوت لإذاعة الأغانى الوطنية وأعلام مصر وتحيا مصر بشرفاء الوطن.