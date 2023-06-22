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التضامن تشكل لجانا لتيسير صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك

الخميس، 22 يونيو 2023 09:56 ص
التضامن تشكل لجانا لتيسير صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك وزيرة التضامن الاجتماعي وصرف المعاشات- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة إجراءات صرف معاشات يوليو من بنك ناصر الاجتماعي قبل عيد الأضحى المبارك وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم صرف المعاشات. 
 
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي" وتعويض تأمين البطالة ونص قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
 
 
 
 
 
 

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