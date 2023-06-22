البيزو بالكيلو.. أرجنتينيون يبيعون عملتهم المعدنية خردة لمواجهة التضخم

فاطمة شوقى

في الساعات القليلة الماضية ، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ، يظهر كيف يحول التضخم فى الارجنتين الذى وصل إلى 114%، العملات المعدنية إلى مجرد قطع معدنية يمكن بيعها بقيمتها المعدنية بدلاً من قيمتها الاسمية كعملة.

في الفيديو ، يمكن مشاهدة صندوق ضخم مليء بعملات 2 بيزو ، وشخص لديه الأدوات اللازمة لفصل الحلقة الخارجية عن مركز القطعة المعدنية بضربة واحدة.



بيع البيزو الارجنتينى على الانترنت

يكشف الفيديو عن تفاصيل حول العمل، حيث أن الحلقة الخارجية ، ذهبية اللون وتتكون أساسًا من 92 ٪ من النحاس ، تباع بـ 12 بيزو ، أي ستة أضعاف ما تستحقه إذا تم استخدامها كعملة قانونية.

وأوضحت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية أن قيمة العملة عند بيعها بالكيلو تصبح أكثر من العملة نفسه، مشيرة إلى أن الجمع بين ارتفاع أسعار المعادن والتضخم أدى إلى زيادة الطلب على التجار المحليين الذين يشاركون في شراء المعادن الخردة، كما هو الحال فقد امدت اعمال صهر المعادن الى العملات التى أصبحت مصدر لكسب الأموال اكثر من قيمة البيزو نفسه.

في الوقت نفسه ، أدى التضخم الحالي إلى توقف البنك المركزي تمامًا عن سك العملات المعدنية لأكثر من عام، حيث أن ا أن تكلفة مكوناتها أعلى بكثير من القيمة التي تمثلها نقدًا.

وأصبحت عبارة "اشترى عملات بالكيلو" متكررة على مواقع التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، مثل الفيسبوك.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأرجنتينية تعاقب على تدمير وتغيير العملات التي يصدرها البنك المركزى.

وفي الأرجنتين واحد من أعلى معدلات التضخم في العالم 114 % على أساس سنوي، والمواد الغذائية هي أحد أكثر السلع التي شهدت أكبر زيادة ،117 % من يونيو 2022 إلى مايو 2023، وفقا للأرقام الرسمية، ويعاني قرابة 40 % من السكان الفقر وتبعاته.