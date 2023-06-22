اليوم السابع
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الخميس، 22 يونيو 2023 02:28 ص
أكرم القصاص
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أول صور من المجمعات الصناعية في الفيوم بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه

الخميس، 22 يونيو 2023 01:00 ص
أول صور من المجمعات الصناعية في الفيوم بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه المجمعات الصناعية

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انتهت الحكومة من وضع اللمسات النهائية لعدد 2 من المجمعات الصناعية في الفيوم المقامان علي مساحة 51 فدانا بتكلفة 1.2 مليار جنيه يسهمان بشكل كبير في وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية لمصر ويوفران آلاف فرص العمل وسيتم طرحهما المستثمرين  وفقا لتصريحات وزير الصناعة نهاية العام الحالي.

وتقدم هيئة التنمية الصناعية المزيد من التيسيرات لكافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية جديدة، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية.

المجمعان الصناعيان في الفيوم ضمن جهود الدولة لإقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفى ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا.

المجمع-الصناعي-بالفيوم
المجمع-الصناعي-بالفيوم

 

المصانع-الجديدة
المصانع-الجديدة

 

المصانع-الجديدة-في-الفيوم
المصانع-الجديدة-في-الفيوم

 

الوحدات-الصناعية-الانتاجية-في-الفيوم
الوحدات-الصناعية-الانتاجية-في-الفيوم

 

الوحدات-الصناعية-بالفيوم
الوحدات-الصناعية-بالفيوم

 


المجمعات الصناعية

المصانع الجديدة

الصناعة

المجمعات الصناعية الجديدة




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