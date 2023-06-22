أول صور من المجمعات الصناعية في الفيوم بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه

انتهت الحكومة من وضع اللمسات النهائية لعدد 2 من المجمعات الصناعية في الفيوم المقامان علي مساحة 51 فدانا بتكلفة 1.2 مليار جنيه يسهمان بشكل كبير في وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية لمصر ويوفران آلاف فرص العمل وسيتم طرحهما المستثمرين وفقا لتصريحات وزير الصناعة نهاية العام الحالي.

وتقدم هيئة التنمية الصناعية المزيد من التيسيرات لكافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية جديدة، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية.

المجمعان الصناعيان في الفيوم ضمن جهود الدولة لإقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفى ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا.



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