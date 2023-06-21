5 علامات لتصلب المفاصل لا يجب تجاهلها

كتبت ميرفت رشاد

من الأهمية التركيز على صحة مفاصلنا مع تقدمنا فى السن، ويعد التهاب المفاصل من الحالات السائدة التى يمكن أن تؤثر بشكل خطير على حياتنا اليومية، ويتيح الاكتشاف المبكر للأعراض العلاج والعمل الفورى، وفى التقرير التالى نستعرض 5 أعراض تحذيرية من التهاب المفاصل وضيق المفاصل التى يجب ألا تتجاهلها، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".

يحدث التهاب المفاصل بشكل شائع فى الأجزاء الحاملة للوزن مثل مفاصل الفخذين والركبتين، لكنه يؤثر أيضًا فى بعض الأحيان على الأصابع والإبهام والرقبة وأصابع القدم الكبيرة أيضًا، ويسمى هذا بالتهاب المفاصل التنكسى الناتج عن التمزق، حيث ينتج عن الإجهاد الزائد المتكرر على المفاصل الطبيعية، وتعد الإصابة والوزن الزائد ونمط الحياة غير الصحى والظروف الوراثية من بين العوامل التى تؤدى إلى تآكل غضروف المفصل.

علامات شائعة لتصلب المفاصل لا يجب تجاهلها الألم وعدم الراحة الألم المستمر والحركة المقيدة هي أعراض نموذجية لمشاكل المفاصل، قد يكون من أعراض المشاكل الأساسية إذا كنت تعاني من عدم ارتياح مستمر في المفاصل أو تجد صعوبة في تحريك المفصل خلال نطاق حركته بالكامل، قد يعاني مفصل واحد أو أكثر في الجسم من درجات متفاوتة من آلام المفاصل.



تورم وحساسية كثيرا ما تصاحب مشاكل المفاصل التهابات، يمكن الإشارة إلى المشكلة الأساسية من خلال التورم حول المفاصل المصحوب بالحساسية والدفء، قد تتعطل قدرتك على الحركة وممارسة أنشطتك المعتادة بسبب التهاب المفاصل المؤلم، يجب مراقبة أي تورم أو تهيج يستمر أو يزداد سوءًا بمرور الوقت.



حركة مقيدة يمكن أن يصاحب تصلب المفصل صعوبة تحريكه أو نطاق حركة محدود، وقد تصبح الإجراءات البسيطة مثل الانحناء أو المشي صعبة عندما يكون المرء متيبسًا، من الأهمية معالجة الموقف بمجرد إدراكك لتدهور قدرتك على إنجاز المهام التي كانت بسيطة بالنسبة لك سابقًا، بما في ذلك صعود السلالم أو استيعاب الأشياء.



التغييرات فى المظهر المشترك قد تظهر تشوهات أو اختلالات مرئية في الحالات القصوى لمشاكل المفاصل، يمكن أن يؤدي الالتهاب طويل الأمد والأضرار التي تلحق بالأنسجة المحيطة إلى تغيير تشريح المفصل، ما يؤدي إلى تشوهات مثل مفاصل الأصابع أو أصابع القدم التي لا تشير إلى الاتجاه الصحيح، من الضروري تحديد التغييرات في مظهر المفصل حتى يتم إيقاف الضرر قبل أن يصبح أسوأ.



تيبس المفصل فى الصباح يستيقظ العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل وهم يعانون من التيبس المؤلم، وقد يشير وجود التيبس الذي يستمر لأكثر من 30 دقيقة في الصباح أو خلال فترات طويلة من الخمول إلى مشاكل في المفاصل، قد يعيق الألم المبكر قدرتك على بدء يومك أو المشاركة في الأنشطة الصباحية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساهم وضع الكمادات الساخنة أو الباردة وممارسة تمارين الشد الخفيفة والتفكير في المكملات الطبيعية في تحسين صحة المفاصل.