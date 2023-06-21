‫تعرف على أهم التوصيات الزراعية لمحصول الرمان خلال شهر يونيو

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي أهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر يونيه.

1-التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة .

2-وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة .

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة .

4-الاهتمام بالري وعدم التعطيش وبصفة خاصة في المزارع المثمرة .

5-تفطيم وفرز الشتلات وتجهزها للزراعة في التربة المستديمة .

تسميد محصول الرمان خلال شهر يونيو .

ا- الاشجار التي تروى بالغمر

1-الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 150 جم 200جم سلفات نشادر أو 100 نترات نشادر.

2-يتم إضافة 350 جم سلفات نشادر للاشجار اكبر من 3 سنوات.

3-يتم اضافة 200جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 350 جم ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر.

ب- تسميد اشجار الرمان التي تروى بالتنقيط

1- الرية الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر الرية الثانية – يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19 الرية الثالثة – يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم الرية الربعة – يضاف 1لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم التسميد الورقي 300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبي +150جم منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص)

1- برنامج الري السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة .

2- السنة الثانية 30 لتر/ الشجرة .

3- السنة الثالثة 45 لتر/ الشجرة .

4-السنة الرابعة 60 لتر/ .

5-الشجرة السنة الخامسة 70 لتر/ الشجرة .

6-السنة السادسة 80 لتر/ الشجرة

برنامج مكافحة آفات محصول الرمان ..

مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء و يكون الرش في اخر اليوم لعد الساعة الرابعة عصرا حتي لا تؤدي الحرارة الشديدة الي تشوة الازهار و جفافها.

2-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب في الشالات الصغيرة والتي لا تحمل ازهار حتى لا يؤثر الرش على الازهار ويؤدي الي تساقط الازهار وانخفاض المحصول النهائي لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة .

3-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الإصابة. 4-مكافحة الاكاروسات برش فيرتيميك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة رش اباماكس بمعدل 1 سم / التر ماء + متدة ناشرة.