وأوضح المصدر وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا، أن أفراد الخلية كانوا قد نفذوا خلال الأسبوع الماضى 3 عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل عنصرين من الشرطة وعنصر من الجيش وكانوا ينفذون العمليات عبر دراجة نارية لسهولة التنقل بين الأراضى الزراعية.