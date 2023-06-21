أكد البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ 20 حول سوريا بصيغة أستانا، أن الدول الضامنة تجدد التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.



وأضاف البيان الختامي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية إن الدول الضامنة تجدد التصميم على مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره ورفض الأجندات الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها.



وشدد البيان على أن الدول الضامنة تدين أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سوريا وتجدد التأكيد على رفض العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري.



كما أدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة سورية ووحدة أراضيها.



وأشار البيان الختامي إلى أهمية مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا على أساس حسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب .



ودعت الدول الضامنة في البيان الختامي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدات في جميع أنحاء سورية وتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر.