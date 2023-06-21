وفد من بنك التنمية الأفريقى يتابع مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة، بعثة وفد بنك التنمية الأفريقى لمشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى إسنا والطود، حيث أجريت عدد من اللقاءات والاجتماعات مع الاستشاريين والشركات المنفذة للمشروع لبحث الخطوات والأعمال الجارى تنفيذها، وشملت الزيارة عدة جولات لمحطة معالجة الكيمان وخط طرد 700 مم، وخط السيب ومحطة رفع صرف صحي الكيمان الرئيسية وشبكة انحدار صرف صحي أصفون، (كلستر الكيمان)، ومحطة معالجة صرف صحي الدبابية، (كلستر الدبابية).

وتقول شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، إنه يهدف مشروع الصرف الصحى المتكامل، لتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرى المحرومة والمناطق الريفية بصعيد مصر حيث يأتى في إطار جهود الدولة لتوصيل جميع الخدمات للقرى، ومن بينها خدمة الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعمل المشروع أيضاً على رفع كفاءة العاملين بشركة الأقصر للمياه والصرف، ويساعد فى استدامة الاستثمارات وهو أحد البرامج القائمة على التمويل مقابل تحقيق النتائج، ويمول المشروع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 108 مليون يورو، وقد تم اختيار أسلوب التمويل مقابل تحقيق النتائج كأداة لربط تصميم البرنامج بين التمويل والنتائج، التي يتم تحقيقها على أرض الواقع، ارتباطاً مباشراً من خلال تحقيق المؤشرات المرتبطة بالسحب، وضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها.

كما أن تنفيذ البرنامج يعتمد على آليات الدولة في التنفيذ بخلاف طرق التمويل الأخرى، التى تعتمد على آليات شركاء التنمية / الجهات المُمولة، كما تمثل تحولاً أساسياً فى أسلوب الاستثمارات المركزية في البنية التحتية والمطبقة حالياً، وذلك لدعم اللامركزية في إدارة وتقديم الخدمات، وليشمل أيضا تعزيز أنظمة المساءلة المحلية للنهوض بمستوى تقديم الخدمة، ويهدف المشروع إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قرى وتوابعها بمحافظة الأقصر، منها 8 قرى بمركز إسنا (أصفون - الدبايبة - الشغب - الغريرة - المعلة - طفنيس - كيمان المطاعنة - توماس 3)، إضافة إلى قريتين بمركز الطود (العديسات بحري -العديسات قبلي)، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى متكامل.