وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الأضحى

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين، بضرورة التواجد الميدانى لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفورى وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية.

وشدد اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، على ضرورة فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية في المدن الرئيسية أو المراكز لخدمة جميع الأهالي ، مع ضرورة الإلتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها ، وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ومنع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشى فى الشوارع الرئيسية، وتكليف مديريات الخدمات المعنية بالمرور المستمر على المجازر، والتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظا على صحة و سلامة المواطنين.



كما أصدر وزير التنمية المحلية قرارا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة انتظام العمل وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء وكافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة لمواجهة أي أحداث طارئة والتواصل معهما على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها.

ووجه الوزير برفع درجة الاستعدادات بهيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ أو أزمات، مع متابعة مواقف السيارات (النقل العام والسرفيس ونقل الركاب والأجرة) لعدم استغلال المواطنين، مشدداً على أهمية متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات، وفقا لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب.



وكلف اللواء هشام آمنة بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي ، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات والامصال اللازمة والأطقم الطبية وكافة ، فضلا عن توفير مرفق الإسعاف على مستوي كل محافظة،وإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية.



وطالب اللواء هشام آمنة المحافظات بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الطرق المؤدية اليها، والعمل على رفع كفاءة الإنارة فى كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بها، والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أى وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح ، مع التنبيه على نظافة أعمدة الإنارة وشكلها الجمالى وإزالة الاتربة عنها وصيانتها.

كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار مبادرة «سند الخير» التى أطلقتها الوزارة لتوفير اللحوم و السلع الأساسية بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين ، خاصة في القرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية والوصول إلى المواطنين البسطاء لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة ، مؤكدا على المحافظين بمتابعة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك بالكميات والأسعار المناسبة ، مع التأكيد على استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بكل المحافظات، والتزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية و سعر مناسب، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين ،اضافة الي التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين.



وأصدر وزير التنمية المحلية تكليفات للأجهزة التنفيذية بالمحافظات وعلى رأسها مديريات التموين بالقيام بحملات يومية على المخابز والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصاً على صحتهم سلامتهم وكذا محطات الوقود لضبط أي مخالفات.



كما شدد اللواء هشام آمنة على المحافظات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والمرور اليومى طوال أيام العيد لرصد أية حالات للتعدى على الأراضى الزراعية بالتبوير أو البناء وازالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



و طالب اللواء هشام آمنة بتكثيف حملات النظافة العامة واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح ، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين وخاصة في المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية اليها،مع الالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالى والحضارى للمحافظات.



ووجه اللواء هشام آمنة بالتأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الرى وشرطة المسطحات المائية والنهرية و البحرية للمرور على كافة المراسى والعائمات بأنواعها ومراجعة صحة التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل، مع الإلتزام بتعيين أفراد إنقاذ على الشواطئ التى يتم إستخدامها.



ودعا الوزير المواطنين الابلاغ عن أي شكاوى او مخالفات خلال فترة عيد الأضحى من خلال مبادرة الوزارة ( صوتك مسموع ) لتلقى شكاوى المواطنين عن أي نقص سلع أو خدمات على الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الاليكترونى وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أي شكوى لهم بسهولة ويسر.



