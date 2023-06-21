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هيئة الطرق بالسعودية توفر 300 مراقب بطرق المشاعر المقدسة لمتابعة الحالات الطارئة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 05:48 م
هيئة الطرق بالسعودية توفر 300 مراقب بطرق المشاعر المقدسة لمتابعة الحالات الطارئة حج 2023
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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محمود-عبد-الراضى
 
 
خصصت الهيئة العامة للطرق بالسعودية 300 مراقب على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، حيث تكمن أدوار مراقب الطريق في خدمة مستخدمي الطرق أثناء تعطل المركبة، وكذلك توجيه المقاول بمعالجة المواقع المتضررة، بالإضافة لرفع التقارير والتأكد من جودة معدات المقاول.
 
وتأتي من ضمن أعمال مراقب الطريق متابعة الحالات الطارئة على الطريق ومعالجتها، ومتابعة التغيرات المناخية على الطريق مثل زحف الرمال وغيرها التغيرات المناخية التي ربما تؤثر على سلامة مستخدمي الطرق.
 
ويذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت بتهيئة شبكة الطرق استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن منذُ وقت مبكر، حيث قامت بمسح جميع الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة من المنافذ الحدودية، كما قامت بصيانة أكثر من 7400 كم بهدف خدمة وراحة ضيوف الرحمن عبر شبكة طرق المملكة التي تُعد الأولى عالمياً في مؤشر الترابط.

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