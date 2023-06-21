ميناء القاهرة الجوي تنظم ندوة بعنوان "تجنب المخاطر فى بيئة العمل"

كتبت رحاب نبيل

نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع مديرية العمل بوزارة العمل ندوة توعوية بعنوان " تجنب المخاطر فى بيئة العمل، حيث أقيمت الندوة بمركز التدريب الداخلى بشركة الميناء وشارك فى تنظيمها الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية، وذلك تحت رعاية المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وبهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين من جميع المخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها والحفاظ على سلامة المنشآت.

حضر الندوة الدكتور محمد شربى رئيس قطاع السلامة والجودة، والكيميائى مصطفى الوشاحى مدير عام السلامة والصحة المهنية، وفاطمة عبدالرسول رئيس اللجنة النقابية كما حضر من وزارة العمل أحمد محمود نائبا عن مدير مديرية العمل والدكتورة حنان خليل مدير عام السلامة والصحة المهنية بالقاهرة والكيميائية سوسو محمد صبرى من مكتب السلامة والصحة المهنية من فرع النزهة وعدد من العاملين من مختلف القطاعات بشركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها.

وخلال الندوة تم إلقاء محاضرتين الأولى بعنوان " تجنب المخاطر فى بيئة العمل " ألقتها الكيميائية سوسو محمد صبرى وقد تحدثت فيها عن تعريفات وأهداف السلامة والصحة المهنية كما تحدثت عن مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها والمحاضرة الثانية بعنوان " الكوارث الطبيعية والتعامل مع الزلازل " القاها الكيميائى مصطفى الوشاحى تحدث فيها عن أهمية دراسة الكوارث الطبيعية فى مصر والأحزمة الزلزالية فى العالم كما أشار فى حديثة إلى إستعدادات شركة ميناء القاهرة الجوى لمجابهة الكوارث الطبيعية.

وفى ختام الندوة وبالنيابة عن رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى قدم الدكتور محمد شربى درع الشركة لمدير مديرية العمل بالقاهرة أحمد عزاز، وتسلمه بالنيابة عنه أحمد محمود مدير مكتب مدير المديرية كما تم تقديم شهادات تقدير للسادة المدعوين من وزارة العمل ومكتب السلامة والصحة المهنية فرع النزهة تقديرا على الجهد المبذول والتعاون المثمر مع قطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوى.