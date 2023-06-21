اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يونيو 2023 05:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون يصيبون 12 فلسطينيا بالرصاص شمال رام الله وسط حماية من الاحتلال

الأربعاء، 21 يونيو 2023 04:27 م
مستوطنون يصيبون 12 فلسطينيا بالرصاص شمال رام الله وسط حماية من الاحتلال رام الله
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، بلدة "ترمسعيا" شمال شرق محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية، وأصابوا 12 مواطنا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، وأحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وقال شهود عيان إن نحو 400 مستوطن هاجموا البلدة؛ ما أدى إلى إصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، وإحراق 30 منزلا، وأكثر من 60 مركبة.


وأضافوا أن مستوطنين أضرموا النيران في عشرات الدونمات؛ ما أدى إلى إحراق المحاصيل الزراعية، ولا تزال النيران مشتعلة حتى اللحظة.


وأطلق المستوطنون الرصاص الحي صوب المواطنين في البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال.


وقالت جميعة الهلال الأحمر - لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) - إن عددا من المستوطنين منعوا سيارات الإسعاف من الوصول للبلدة، لإسعاف المصابين.


الاحتلال الإسرائيلى

رام الله

فلسطين

مستوطنون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة