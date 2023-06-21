مستوطنون يصيبون 12 فلسطينيا بالرصاص شمال رام الله وسط حماية من الاحتلال

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هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، بلدة "ترمسعيا" شمال شرق محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية، وأصابوا 12 مواطنا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، وأحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال شهود عيان إن نحو 400 مستوطن هاجموا البلدة؛ ما أدى إلى إصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، وإحراق 30 منزلا، وأكثر من 60 مركبة.



وأضافوا أن مستوطنين أضرموا النيران في عشرات الدونمات؛ ما أدى إلى إحراق المحاصيل الزراعية، ولا تزال النيران مشتعلة حتى اللحظة.



وأطلق المستوطنون الرصاص الحي صوب المواطنين في البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال.



وقالت جميعة الهلال الأحمر - لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) - إن عددا من المستوطنين منعوا سيارات الإسعاف من الوصول للبلدة، لإسعاف المصابين.