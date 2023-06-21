مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية تعلن فتح باب التقدم للعام الدراسي المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلنت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، فتح باب التقديم ل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العام الحالي، وحتي 15 يوليو 2023 علي الموقع الرسمي للمدرسة.

وأتاحت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، رابط التقديم للعام الدراسي المقبل بشرط ألا يقل مجموع الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العام الحالي عن 230 درجة موضحة أن سنوات الدراسة ثلاث سنوات، وتتضمن تخصصات الكهرباء والميكانيكا اللوجستيات والتبريد والتكييف .

وأوضحت أن مميزات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تشمل الاتى

- نظام إدارة مدرسية متميزة .

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات مجموعة.

- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا التعليمية بالمنوفية وإدارة بنها التعليمية بالقليوبية (فقط).

- ألا يزيد سن المتقدم عن 16 عام في أول أكتوبر 2023. .

- لا تقبل الإعدادية الأزهرية أو الرياضية .

- لا تقبل التحويل من المدارس الأخرى.

- فرص التعيين بشركات ومصانع مجموعة العربي بعد التخرج حسب احتياجات الشركة .

- مكافآت مالية شهرية أثناء فترة التدريب العملي (مصروف جيب ) .

- توفير في مدرسي ومهمات أمن وسلامة مجانية لجميع الطلاب.

- توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب للمدرسة و لمكان.

شروط القبول

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي .

- اجتياز اختبارات القبول بنسبة لا تقل عن 50 % في كل مادة على حدة .

التدريب

- توفير وجبة غداء يومياً أثناء فترة الدراسة والتدريب الميداني .

- توفير كافة الخامات للتدريبات العملية ، وكل احتياجات لتدريبات أثناء فترة الدراسة .

- لزيادة المعارف والخبرات والمهارات لدى الطالب .

-غرس العادات والسلوكيات الحسنة وبناء الشخصية لدي الطالب.

- اجتياز المقابلة الشخصية .

- اجتياز الاختبارات الطبية وكشوفات التدخين .