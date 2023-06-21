محافظ كفر الشيخ خلال تفقد مشروعات خدمية: تبطين 397 كيلو وجار العمل في 578

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدد من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، وتمهيد الطرق والمحاور الجديدة، وبدء رصف عدد منها، وإزالة التعديات على عدد من الطرق لتوسعتها، لتستوعب الضغط المروري الذي تشهده هذه الشوارع، إضاف لتفقد أعمال تبطين الترع.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في شارع صلاح سلامه المجاور لشريط قطار السكة الحديد بتقسيم المحافظة، كما تفقد الأعمال الجارية في الطريق المجاور للمجمع السكني، المتفرع من امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة، إضافة إمتداد طريق صبري القاضي، متجها لقرية محلة موسى من جهة، ولحي سخا من الجهة المقابلة.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع " ترعة ميت يزيد والشاكرية"، موجها بسرعة الانتهاء من تبطينهما، كما تابع سير الحركة المرورية بموقف كفر الشيخ العموم، ومداخل ومخارج المحافظة، للاطمئنان على تيسير وسهولة الحركة المرورية دون حدوث تكدس مروري.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جار تبطين 578 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، وجاري العمل في 62 عملية، كما تجرى أعمال البطين ب 128 ترعة بقر ومراكز المحافظة، ونسبة تبطين الترع 69%، وتم الانتهاء من تبطين 397 كيلو ترع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.