محافظة جنوب سيناء تنظم مؤتمرًا شعبيًا أول أيام العيد فى ذكرى 30 يونيو

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التفيذي، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد للمحافظة ، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة الطور.

استهل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذي وإلغاء الإجازات للقيادات التنفيذية بالمحافظة ابتداء من اليوم وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023م مع وجود من ينوب عنهم في حالة الضرورة.

كما أعلن اللواء خالد فوده عن حزمة استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك أبرزها رفع درجة الاستعداد القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية دون تحميل المواطن أي أعباء مالية وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى متابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال ايام العيد وضبط جميع أعمالها والتأكيد على نظافتها وإصدار غرامة 5000 جنيه للذبح خارج المجازر وخاصة عقب تصديق المحافظ على الذبح بالمجان لأهالي المحافظة داخل المجازر كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة .

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وتحت شعار "حتى لا ننسى" وجه المحافظ بتنظيم مؤتمر شعبي أول أيام العيد احتفالا بثورة 30 يونيو وترسيخ دروسها وانجازاتها في ذاكرة الأجيال ورفع أعلام مصر ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بكافة مدن جنوب سيناء وتسليط الضوء إعلاميا على هذه الذكرى العظيمة مع إقامة حفلات فنية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة للإشراف على توزيع السلع الغذائية واللحوم والملابس مؤكدا حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية مع مراعاة التكافؤ في التوزيع لضمان الوصول للفئات الأكثر احتياجا.بالشكل والأسلوب اللائق.

وخلال الاجتماع حذر المحافظ من حالات التعدي على أملاك الدولة موضحا أنه أنه لا هوادة مع المخالفين ولن يفلت مخالف من العقاب مع إزالة فورية لحالات التعدى الذى قام به على أملاك الدولة.

ودعا المحافظ لتكاتف الجهود استعدادا للمؤتمرات والفعاليات المهمة التي تشهدها المحافظة أبرزها مؤتمر السياحة الصحية المزمع انعقاده في الفترة 28 و29 سبتمبر تحت رعاية رئيس الجمهورية والمهرجان المصرى الإماراتى الثاني للهجن والتراث

كما صدق المحافظ على تعديل الحد الأقصى في ضوابط وشروط إسكان الإيواء العاجل والأولى بالرعاية بمدينة طور سيناء والموافقة على تجديد التعاقد بالبيوت البدوية بسانت كاترين وتعديل الجهة المستغلة للشواطئ بمدينة الطور لصالح وزارة الشباب والرياضة وعرض تقرير اللجنة المشكلة بمدينة نويبع .