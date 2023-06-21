"لا إقبل قرش حرام".. تكريم عاملة بمستشفي الأحرار بالزقازيق لأمانتها

الشرقية- إيمان مهنى

كرمت مستشفي الأحرار التعليمي ، عاملة نظافة، لأمانتها وتفانيها في العمل، ذلك بعد أن عثرت أثناء عملها علي حافظة نقود بها مبلغ مالي وأوراق شخصية، وقامت بتسليمها.

و قال الدكتور أحمد الوصيفي، مدير العيادات الخارجية، أن العاملة تدعي أم دنيا، هي معروفة بين الاطقم الطبية بالمستشفي بأمانتها و تفانيها في العمل، وسبق لها العثور علي اشياء ثمينه و تقوم بتسليمها للإدارة.

وأوضحا لـ "اليوم السابع"، انه أثناء قيامها بعملها المعتاد، عثر علي حافظة نقود بها مبلغ مالي وكروت فيزا ومتعلقات شخصية، فقامت بتسليمها إلي الدكتورة سارة نائب مدير الاستقبال، التي بدورها راجعت محتويات الحافظة وتبين أنها تخص طبيب زميل بالمستشفى، الذي تسلمها بكامل محتوياتها.

علي الفور قرر الدكتور خالد البنا، المدير الطبي المناوب بمكأفاة العاملة في الحال على أمانتها.

وأعربت أم دنيا عن امتنانها، مؤكد أنها لم تفعل سوي واجبها، وأنها لا تقبل أي قرش حرام علي أبناءها الأربعة، التي تكافح من أجل تربيتهم من مال الحلال.

يذكر أن مستشفي الأحرار التعليمي، صرح طبي كبير علي مساحة 15 فدان، وتعد من أكبر مستشفيات المحافظة بعد مستشفيات الجامعة، ويتردد عليها أيام الاستقبال والطوارئ "الاحد، والثلاثاء، والخميس" أكثر من 2500 يوميًا لتقديم العلاج اللازم.