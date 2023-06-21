كيف نستعد لفصل الصيف وما هى أبرز سمات الطقس خلاله ؟.. الأرصاد ترد "فيديو"

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن توقعات وأبرز سمات فصل الصيف 2023 والذى بدأ جغرافيا اليوم الأربعاء على النصف الشمالى للكرة الأرضية.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، إلى أن فصل الصيف بدأ اليوم الأربعاء ويستمر قرابة ال 3 اشهر، لافتا إلى أن البلاد تتأثر معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وأضافت أنه أحيانًا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، وهذا المرتفع يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان.

وأشارت إلى أنه مع بدايات فصل الصيف تبدأ هيئة الأرصاد الإعلان فى نشراتها عن درجات الحرارة المحسوسة والتى تكون أعلى من الدرجات المسجلة بمعدل من 2 إلى 4 درجات بسبب نسب الرطوبة.

ووجهت نصائح هامة للمواطنين خلال فصل الصيف أهمها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة ، فضلا عن ارتداء غطاء الراس، وارتداء الملابس الفضفاضة والقطنية، و التواجد فى أماكن جيدة التهوية ، وكثرة شرب السوائل والمرطبات.

وأشارت إلى أنه مع أول أيام فصل الصيف درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية وبداية من الاسبوع المقبل ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة مع نسب رطوبة تزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

وكشفت أنه وفقا التنبؤات الفصلية فصيف 2023 سيكون قريب الشبه بصيف العام الماضى ولكن قد يشهد مزيد من ارتفاع نسب الرطوبة التى تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة .

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

وأشار الدكتور ياسر عبدالهادى، رئيس معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك ، إلى أن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.