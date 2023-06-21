كوبونات بقيمة 400 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية من البنك الزراعى المصرى

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، عبد الحميد الشابورى رئيس منطقة شرق الدلتا فى البنك الزراعى المصرى، فى مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

ووجه المحافظ الشكر للبنك برئاسة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، على الجهود المبذولة لخدمة المجتمع السيناوى، حيث سبق توقيع برتوكول تعاون بين المحافظة والبنك لتوريد سيارات "فان" لتوزيعها على أصحاب التكاتك فى مركز ومدينة بئر العبد للعمل كبديل للتوكتوك.

وأكد المحافظ على قيام البنك بالتبرع بمبلغ 400 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية فى شمال سيناء، وذلك في صورة كوبونات "قسائم" لشراء اللحوم والمواد الغذائية، من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية بوزارة التموين، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لوضع آلية التوزيع بحيث تشمل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والاسر الأكثر احتياجا في مختلف مدن المحافظة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين البنك والمحافظة لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في مختلف مناطق المحافظة لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.