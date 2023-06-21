اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يونيو 2023 09:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

كوبونات بقيمة 400 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية من البنك الزراعى المصرى

الأربعاء، 21 يونيو 2023 08:32 م
كوبونات بقيمة 400 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية من البنك الزراعى المصرى جانب من اللقاء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، عبد الحميد الشابورى رئيس منطقة شرق الدلتا فى البنك الزراعى المصرى، فى مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.
 
 
ووجه المحافظ الشكر للبنك برئاسة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، على الجهود المبذولة لخدمة المجتمع السيناوى، حيث سبق توقيع برتوكول تعاون بين المحافظة والبنك لتوريد سيارات "فان" لتوزيعها على أصحاب التكاتك فى مركز ومدينة بئر العبد للعمل كبديل للتوكتوك.
 
 
وأكد المحافظ على قيام البنك بالتبرع بمبلغ 400 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية فى شمال سيناء، وذلك في صورة كوبونات "قسائم" لشراء اللحوم والمواد الغذائية، من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية بوزارة التموين، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
 
 
وأشار المحافظ إلى أنه وجه مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لوضع آلية التوزيع بحيث تشمل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والاسر الأكثر احتياجا في مختلف مدن المحافظة.
 
يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين البنك والمحافظة لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في مختلف مناطق المحافظة لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
 

شمال سيناء

عيد الاضحى

حياة كريمة

المحافظة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة