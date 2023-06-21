قتلة عامل الخانكة يكشفون كيفية استدراجه والتخلص من جثته بتروسيكل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين متهمين ب قتل عامل في الخانكة، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، عقب القبض عليهم، بارتكاب الجريمة، وعللوا إنهاء حياة المجني عليه نتيجة خلافات مالية بين أحدهم والمجني عليه.

أضاف المتهمون أنهم استدرجوا المجنى عليه لمسكن أحدهم بحجة إنهاء الخلاف بينهم، ثم اعتدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وذكروا أنهم قرروا التخلص من الجثة، خشية القبض عليهم، فنقلوها بواسطة تروسيكل ملك أحدهم، وتخلصوا منها بجوار مصرف مائي.

وأشار المتهمون أنهم استدرجوا المجني عليه لإجباره على إعادة المبلغ المالي، وإنهاء الخلاف، إلا أنهم فوجئوا بمصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، مما دفعهم للتخلص من الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه أحد الأشخاص، كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص لـ "إثنين منهم معلومات جنائية" - مُقيمين بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وأحيلوا إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.