وأضاف أن التضحية في صلب شعار الجيش، مشددا على أن الجيوش تُبنى لكي تضحي في سبيل الوطن والأهل وهي العمود الفقري للبلاد.

وقال العماد عون: "ليس أمامنا إلا التمسك بلبنان والجيش ولن يترك البلاد فريسة للمجرمين والإرهابيين والمخلين بالأمن".

ودعا إلى المحافظة على المؤسسة العسكرية حتى تواصل الحفاظ على الوطن مشددا على ضرورة تركيز العسكريين على الهدف وعدم التأثر بالشائعات.

وأكد العماد عون أن القائد الناجح هو الذي يخلق الأمل ويذلل الصعوبات ويستنبط الحلول، وهو صاحب المبادرة الذي يقود سفينته إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن جدارة القائد تتجلى في الظروف الاستثنائية.

وأضاف: "لا يزال لبنان متماسكًا بفضل إيمانكم بقدسية المهمة، ولا تزال الدول الصديقة تمد يد العون للجيش.. إن ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالمؤسسة العسكرية لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة مباشرة لإنجازاتكم لذا ينبغي الحفاظ عليها بأي ثمن. لقد أثبتّم مع رفاقكم في بقية الوحدات جدارتكم وكفاءتكم خلال السنوات الثلاث الماضية المليئة بالتحديات.. سيذكر التاريخ أنكم أنقذتم لبنان وحققتم إنجازات كبيرة بالإمكانات القليلة المتوافرة".