"فرسان الظلام" فيلم وثائقى لحياه طالب من السودان مشروع تخرج بإعلام الأزهر

كتب لؤى على

أطلق مجموعة من طلاب "إعلام الأزهر الشريف " فيلماً وثائقياً، بعنوان" فرسان الظلام" ضمن مشروع تخرجهم لهذا العام، يتناولون من خلاله حياة طالب من دولة السودان، جاء من بلده ليتم دراسته بمصر في أروقة جامعة الأزهر الشريف، حيث يتناول الفيلم حياة الطالب محمد المرغني الذي أتى من بلده تاركاً أهله من أجل تحصيل العلم ضارباً أروع الأمثلة في الصبر والسعي نحو تحقيق الأمنيات متحدياً كافة العوائق والصعوبات.

أما من ناحية اختيار الفكرة يقول أحمد جمال من دولة فلسطين:أحد أعضاء العمل.. إن الفيلم جاءت فكرته مسلطة الضوء على أصحاب الهمم وخاصة فاقدي البصر لأن نعمة البصر هي أجل نعم الله على الإنسان.. وتدعيماً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإعتناء بأصحاب الهمم ومعرفة كل متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم.

وأكد على أن مصر والأزهر هما مهوى أفئدة طلاب العلم من شتى البقاع.

يقول أحمد عمر آدم أحد أعضاء الفريق. إن اختيارنا للفكرة إنما جاء من باب قضاء حوائجهم مقدم على قضاء حوائج الأصحاء، ورعايتهم مقدمة على رعاية غيرهم من أصحاب البدن السوي ، ففي حادثة مشهورة أن سيدنا محمد ﷺ عبس في وجه رجل أعمى -هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه- جاءه يسأله عن أمرٍ من أمور الشرع، وكان يجلس إلى رجالٍ من الوجهاء وعلية القوم، يستميلهم إلى الإسلام، ورغم أن الأعمى لم يرَ عبوسه، ولم يفطن إليه، فإن المولى سبحانه وتعالى وتعالى أبى إلا أن يضع الأمور في نصابها، والأولويات في محلها، فأنزل الله سبحانه آيات بينات تتلي إلى يوم القيامة تعاتب النبي الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه عتابًا شديدًا:

َوحيث يذكر أنه شارك في المشروع، عدد مختلف من الجنسيات الدارسين بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف وهم أحمد جمال الشيخ من دولة فلسطينو أحمد عمر آدم من إريتريا ومن محمود جالو من غينيا الإستوائية و أنجم راهي من الهند و محمد حرس من الصومال.